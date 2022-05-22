Во Франции на авиашоу столкнулись два истребителя Rafale
Париж, 22 мая, 2022, 23:42 — ИА Регнум. На западе Франции на авиашоу Meeting de l’air в воздухе столкнулись два истребителя Rafale. Об этом сообщает газета Sud Ouest.
Airwolfhound
Истребитель Rafale
По данным журналистов, ЧП произошло в воскресенье, 22 мая, близ коммуны Коньяк (департамент Шаранта).
Отмечается, что пилотам удалось благополучно посадить воздушные суда.
Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время выясняются причины происшествия.