Москва, , 23:21 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 150 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 21 мая сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

«За последние сутки проведено 153 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 293,4 млн тестов на коронавирус.

Напомним, ранее федеральный оперативный штаб сообщил, что в России госпитализировали более 1 тыс. пациентов с COVID-19 за сутки.