Вашингтон, 22 мая, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Белом доме рассматривают введенные Трампом пошлины на китайские товары, чтобы решить, отменять их или нет. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз в интервью каналу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это вопрос, который мы активно рассматриваем. Это ведет к более широкому вопросу о том, как мы можем задействовать международную торговлю для населения США, наших потребителей», — сказал Диз.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден не отменил введенные его предшественником пошлины из-за малой экономическая выгоды.