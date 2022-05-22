Вашингтон, 22 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Франции Катрин Колонн. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Twitter.comSecBlinken Энтони Блинкен

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили поддержку Украине и вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Колонн согласились с необходимостью продолжения решительной поддержки Украины», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Блинкен и Колонна обсудили шаги, которые могли бы совместно предпринятьСШАи Франция для поддержки вступления в Евросоюз стран, отвечающих критериям членства.

Кроме того, обсуждалась ситуация со вступлением Финляндии и Швеции в военный блок НАТО и ключевые темы предстоящего саммита альянса в Мадриде