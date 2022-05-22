Луганск, 22 мая, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В результате обстрела города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения двое жителей. Об этом 22 мая сообщила Генпрокуратура ЛНР.

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«Вооруженные формирования Украины совершили массированный артиллерийский обстрел по инфраструктуре г. Кременная, — говорится в сообщении. — В результате обстрела получили ранения двое жителей города».

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли город Кременная.