Мадрид, , 22:48 — REGNUM Евросоюз нуждается в Европейских вооруженных силах, чтобы обеспечить свою безопасность, написал 22 мая в блоге Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — написал Боррель.

Также Боррель признал, что запасы военной техники ЕС истощены из-за помощи Украине.