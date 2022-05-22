Мадрид, 22 мая, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Евросоюз нуждается в Европейских вооруженных силах, чтобы обеспечить свою безопасность, написал 22 мая в блоге Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — написал Боррель.

Также Боррель признал, что запасы военной техники ЕС истощены из-за помощи Украине.