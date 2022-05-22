Москва, , 22:38 — REGNUM Помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире белорусского канала заявил, что Россия и Белоруссия должны говорить правду о Великой Отечественной войне, память о которой «останавливает от большой войны».

Владимир Мединский Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы хотим мира сейчас больше, чем кто бы то ни было. Уж точно больше, чем американцы, которые последний раз войну у себя видели во время войны Севера и Юга, полтораста лет назад…

И Россия, и Беларусь, и русский, и белорусский народы, которые, скажу откровенно, я считаю единым народом культурно, этнически и семейно, как и украинский. Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нам надо просто правду говорить», — сказал Мединский.

Правда, заявил Мединский, заключается в том, что Советский Союз в годы Второй мировой войны взял на себя уничтожение 2/3 потенциала объединенной нацистской Европы.