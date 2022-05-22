Донецк, , 22:37 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 22 мая сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по ул. Проценко женщина получила ранение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Владимировка.

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