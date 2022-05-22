Донецк, 22 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала мирная жительница. Об этом 22 мая сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по ул. Проценко женщина получила ранение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Владимировка.

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