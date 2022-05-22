Москва, , 22:26 — REGNUM В Москве скончалась звезда фильма «Щит и меч» Наталья Величко. Об этом сообщает «Пятый канал».

Траур

По данным журналистов, тело 81-летней актрисы обнаружили вечером 21 мая в одной из квартир.

В настоящее время выясняется причина смерти актрисы.

Напомним, Наталья Величко родилась в городе Фрунзе 4 мая 1941 года. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Щит и меч», «Это было в разведке», «Так начиналась легенда», «Поезд до Бруклина», «Принцесса на бобах» и других.