Севилья, Испания, 22 мая, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» футбольный клуб «Севилья» в матче последнего 38-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Manutd.com «Севилья»

Стартовые составы команд:

«Севилья»: Марко Дмитрович, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос Сантос, Жюль Кунде, Жоан Жордан, Томас Делейни, Оливер Торрес, Хесус Корона, Юссеф Эн-Несери, Эрик Ламела.

«Атлетик»: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Дани Вивиан, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга, Алекс Беренгер, Икер Муньяин, Унай Венседор, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Хуан Юсте и Роберто Алонсо.