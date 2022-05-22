Монако, 22 мая, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 22-летний опорный полузащитник «Монако» и сборной Франции по футболу Орельен Тчуамени стал главной трансферной целью мадридского «Реала» на ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 22 мая сообщило испанское издание Marca.

Футбольный клуб «Монако»

По информации источника, «сливочные» переключились на Тчуамени из-за срыва трансфера 23-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, заключившего с парижским клубом новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Орельен Тчуамени принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость Тчуамени, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.