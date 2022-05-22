Милан, Италия, 22 мая, 2022, 22:00 — ИА Регнум. 35-летний французский центральный нападающий «Милана» Оливье Жиру стал самым возрастным игроком, забившим десять голов в своем дебютном сезоне в итальянской Серии А.

Кирилл Венедиктов Оливье Жиру

В завершившемся сезоне чемпионата Италии по футболу Оливье Жиру принял участие в 29-ти матчах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами в ворота «Сассуоло», «Лацио», «Наполи», «Интера», «Ромы», «Торино», «Вероны» и «Кальяри» и тремя результативными передачами.

Жиру перешел в «Милан» 17 июля 2021 года из лондонского «Челси» за 1 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 35-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.