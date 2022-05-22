Москва, 22 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. «Закабалить» Украину пытается «западный мир». Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

По его словам, только человек, который не учил историю и даже не смотрел ни одного исторического фильма, может верить в «бескорыстие англосаксов».

«Закабалить Украину (пытаются страны Запада — прим. ИА REGNUM), связать ее максимально финансовыми и политическими обязательствами, которые превратят, к сожалению, Украину в колонию, — сказал Мединский. — … Судьба эта всегда печальна — тех, кто берет подобную помощь от англосаксов».

Мединский добавил, что власти Украины и сами это понимают, однако исходят из того, что расплачиваться будут следующие поколения.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд.