Токио, , 21:51 — REGNUM В Токио несколько сотен человек вышли на акцию протеста против визита в Японию президента США Джозефа Байдена. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает портал Yahoo News.

Джо Байден

Напомним, что в Токио должен состоятся саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) с участием лидеров Японии, США, Индии и Австралии. Для этого в японскую столицу прибывает президент США Джозеф Байден.

Протестующие считают, что визит Байдена в Токио может усилить напряженность в отношениях с Китайской Народной Респубикой, так как предстоящий саммит является частью стратегии по борьбе с влиянием Китая в регионе.

Напомним, что это первый официальный визит Байдена в Японию в качестве президента США. Он встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, императором Нарухито.