Смоленск, , 21:49 — REGNUM Четыре человека погибли в результате пожара в Вязьме Смоленской области 22 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

На пожаре 24.mchs.gov.ru

По предварительным данным, пожар произошёл в частном доме на улице Льнозаводской. При тушении пожара были найдены тела четырёх человек — трёх женщин и мужчины. Личности погибших установлены.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливается прич Ина пожара и причина смерти погибших.