Смоленск, 22 мая, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в Вязьме Смоленской области 22 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

24.mchs.gov.ru На пожаре

По предварительным данным, пожар произошёл в частном доме на улице Льнозаводской. При тушении пожара были найдены тела четырёх человек — трёх женщин и мужчины. Личности погибших установлены.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливается прич Ина пожара и причина смерти погибших.