Милан, Италия, , 21:49 — REGNUM Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб намерен продлить контракт с 33-летним фланговым нападающим сборной Хорватии Иваном Перишичем.

Иван Перишич Антон Зайцев

«Мы сделаем все возможное, чтобы продлить контракт с Иваном Перишичем. Мы уверены, поскольку обе стороны хотят продолжать вместе — конечно, мы должны думать об этом как болельщики «Интера», но также и как директора клуба», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

В завершившемся сезоне итальянской Серии А 2021/22 Иван Перишич принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что на Ивана Перишича претендует лондонский «Челси», который планирует бесплатно подписать хорвата в летнее трансферное окно.