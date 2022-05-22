Ростов-на-Дону, , 21:46 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» готовится к финальным играм чемпионата России. Встреча со столичным ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону 23 мая. Левая полусредняя донской команды Владлена Бобровникова верит, что ростовчанкам всё по плечу.

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«Мотивация просто запредельная! В нашей команде много опытных девчонок, которые сыграют в финале чемпионата России — вместе мы прошли через большое количество решающих матчей. Конец сезона, финальные игры — ставки высоки. Стараемся фокусироваться только на работе, на тренировках. <…> Верим, что нам всё по плечу», — отметила она.

ИА REGNUM напоминает, что подопечные Томаша Хлавати сыграют с ЦСКА в Ростове-на-Дону 23 мая. Ответная финальная встреча пройдёт в Москве 29 мая.

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