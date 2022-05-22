Марсель, Франция, 22 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник «Марсели» и сборной Франции по футболу Бубакар Камара подписал с «Астон Виллой» из Бирмингема пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27. Об этом 22 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

По информации источника, в ближайшее время Камара пройдет медицинское обследование, и клуб официально объявит о трансфере.

В завершившемся сезоне французской Лиги 1 сезона 2021/22 Бубакар Камара принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лорьяна».

На данный момент трансферная стоимость Камара, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. 1 июля футболист покинет «Марсель» на правах свободного агента.