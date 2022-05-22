Минск, 22 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Расширение НАТО создаёт предпосылки для нарастания напряженности в мире, заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в эфире белорусского телевидения.

President.gov.by Александр Лукашенко и Станислав Зась

«Мы рассматриваем это расширение как предпосылки для нарастания напряженности и дальнейшей милитаризации региона. Это не служит укреплению безопасности, в том числе и стран — членов НАТО», — заявил Зась.

Он также добавил, что ОДКБ обладает «необходимыми силами и средствами» для реагирования на угрозы, причиной которых может стать расширение НАТО.