Расширение НАТО приведёт к росту напряжённости в мире — Генсек ОДКБ
Минск, 22 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Расширение НАТО создаёт предпосылки для нарастания напряженности в мире, заявил Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в эфире белорусского телевидения.
President.gov.by
Александр Лукашенко и Станислав Зась
«Мы рассматриваем это расширение как предпосылки для нарастания напряженности и дальнейшей милитаризации региона. Это не служит укреплению безопасности, в том числе и стран — членов НАТО», — заявил Зась.
Он также добавил, что ОДКБ обладает «необходимыми силами и средствами» для реагирования на угрозы, причиной которых может стать расширение НАТО.