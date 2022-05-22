Брюссель, 22 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили подготовку мирного договора между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи 22 мая, сообщила пресс-служба Алиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«В ходе встречи президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку, оказываемую Шарлем Мишелем в процессах подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений между двумя странами, открытия транспортных коридоров, делимитации и демаркации границ», — говорится в сообщении.

Алиев заявил о готовности начать переговоры по делимитации, подчеркнул важность решения проблемы мин на освобожденных территориях и внесения ясности в судьбу пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны. Он также указал на необходимость исполнения армянской стороной всех пунктов трехстороннего заявления между Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном от 10 ноября 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Брюсселе проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве и участии главы Евросовета Шарля Мишеля.