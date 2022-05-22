Москва, 22 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале показал воронку от попадания одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на Камчатском ракетном полигоне, и сообщил, что вскоре, на боевое дежурство в России будут поставлены 50 таких ракет.

Испытание ядерного оружия в США

На кадрах, представленных Рогозиным, видно внушительную воронку в земле. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что это воронка всего лишь от учебных блоков, проще говоря — просто от «болванки».

«С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет… ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная», — пояснил Рогозин.

При этом Рогозин отметил, что таких воронок будет ровно столько, сколько боевых блоков будет установлено на МБР «Сармат».

«А таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — добавил глава госкорпорации.

Он также посоветовал разговаривать с Россией повежливее.