Кабул, , 21:09 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в 10-м районе Кабула. Об этом 22 мая сообщает «Шафакна Афганистан» со ссылкой на источники.

Кабул (сс) Masoud Akbari

По последним данным, инцидент произошел возле отеля «Эстекляль».

По словам очевидцев, 22 мая в отеле прошла панихида по случаю годовщины убийства бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Ахтара Мансура.

Один из свидетелей сказал, что из этого района пикапами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вывезены три тела.

Представители службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле пока не дали комментариев.