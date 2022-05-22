Кабул, 22 мая 2022, 21:09 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в 10-м районе Кабула. Об этом 22 мая сообщает «Шафакна Афганистан» со ссылкой на источники.

Кабул
Кабул
(сс) Masoud Akbari

По последним данным, инцидент произошел возле отеля «Эстекляль».

По словам очевидцев, 22 мая в отеле прошла панихида по случаю годовщины убийства бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Ахтара Мансура.

Один из свидетелей сказал, что из этого района пикапами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вывезены три тела.

Представители службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле пока не дали комментариев.