В Кабуле прогремел взрыв
Кабул, 22 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в 10-м районе Кабула. Об этом 22 мая сообщает «Шафакна Афганистан» со ссылкой на источники.
(сс) Masoud Akbari
Кабул
По последним данным, инцидент произошел возле отеля «Эстекляль».
По словам очевидцев, 22 мая в отеле прошла панихида по случаю годовщины убийства бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Ахтара Мансура.
Один из свидетелей сказал, что из этого района пикапами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вывезены три тела.
Представители службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле пока не дали комментариев.