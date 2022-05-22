Милан, Италия, 22 мая, 2022, 21:06 — ИА Регнум. 22 мая миланский «Интер» в матче последнего 38-го тура чемпионата Италии по футболу разгромил «Сампдорию». Основное время встречи, проходившей в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилось со счетом 3:0.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Иван Перишич (49’ Николо Барелла) и 27-летний нападающий сборной Аргентины Хоакин Корреа (55’ Хакан Чалханоглу, 57’). Желтые карточки получили Мая Есида, Николо Барелла и Алекс Феррари.

Статистика матча («Интер»/ «Сампдория»)

Удары 27/9

Удары в створ 12/3

Владение 58%/42%

Угловые 8/2

Нарушения 6/12

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, Бастони (Димарко, 60’), де Врей (Раноккья, 73’), Думфрис, Перишич (Госенс, 60’), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 59’), Брозович, Мартинес, Корреа (Кайседо, 73’).

«Сампдория»: Аудеро, Ауджелло, Есида (Мангани, 77’), Берешиньский, Феррари, Торсбю (Тримболи, 62’), Сабири, Виера Нан (Аскильдсен, 77’), Кандрева (Дамсгор, 62’), Ринкон (Йепес, 84’), Капуто.