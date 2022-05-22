Братислава, , 21:05 — REGNUM Словакия располагает запасами нефти на 105 дней и природного газа — на один месяц, сообщило 22 мая агентство TASR со ссылкой на исполнительного директора Словацкой нефтегазовой ассоциации Рихарда Квасньовского.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Подземные газохранилища Словакии заполнены на 25%. Их полный объём составляет 3,5 млрд кубометров.

Словакия получает от России 85% потребляемого республикой газа. Заменить его могло сырьё из США, стран Персидского залива или Норвегии. Словакия получила два танкера со сжиженным газом, однако из-за доставки его стоимость выше, чем действовавшая с РФ схема.