Прага, , 21:00 — REGNUM Украинская студия GSC Game World возобновила разработку ролевой экшн-игры S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl. Об этом 22 мая сообщает портал Eurogamer.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl Скриншот с YouTube

В discord-канале компании авторы игры написали, что «продолжили» работать над реализацией проекта. Ранее GSC Game World заявляла, что сиквел культовой S. T. A. L. K. E. R. выйдет в конце 2022 года. Многие журналисты, видеоблогеры и представители геймерского сообщества скептически отнеслись к этому заявлению компании. Они предположили, что разработчики вряд ли успеют закончить игру к концу обозначенного срока, что и GSC Game World назвала последний месяц года лишь для того, чтобы впоследствии объявить о переносе релиза на 2023 год.

Напомним, 23 марта 2022 года студия сообщила, что перенесла свой офис из Киева в Прагу (Чехия). После того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, глава GSC Game World Сергей Григорович и другие сотрудники студии отметились рядом русофобских комментариев при том, что основная часть сообщества фанатов S. T. A. L. K. E. R. проживает в России и на территории СНГ.

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