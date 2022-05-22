Москва, , 20:55 — REGNUM Инициативой Киева является замораживание российско-украинских переговоров. Об этом 22 мая заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы (власти России)… к продолжению диалога готовы, — отметил Мединский. — Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне».

По его словам, полностью является инициативой Украины замораживание переговоров с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры РФ с Киевом пока не прекращены и проводятся в дистанционном формате.