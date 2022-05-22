Лондон, , 20:34 — REGNUM 30-летний фланговый защитник лондонского «Арсенала» и сборной Португалии по футболу Седрик Суареш с оценкой 8.88 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Арсенал» — «Эвертон» (5:1).

ФК «Арсенал»

В матче с «ирисками» Седрик Суареш отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей, одной успешной обводкой, одним выигранным верховым единоборством и четырьмя удачными отборами. Точность передач португальца составила 86%.

В текущем сезоне Седрик Суареш принял участие в 26-ти матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые карточки.