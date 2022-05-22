Донецк, 22 мая, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Населенные пункты Лозовое и Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:40 — населенный пункт Невельское — населенный пункт Лозовое: выпущено восемь мин калибром 82 мм; 19:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Васильевка: выпущено 4 мины калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что в Донбассе сложили оружие еще четверо украинских военнослужащих.