Норидж, Великобритания, , 20:32 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Швеции Деян Кулушевски, выступающий в текущем сезоне на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», был признан лучшим игроком матча с «Норвич Сити» (5:0).

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В матче с «канарейками» Деян Кулушевски, получивший оценку 9.58 по версии портала WhoScored, отметился двумя забитыми мячами, пятью успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач шведского полузащитника составила 79%.

В текущем сезоне Деян Кулушевски принял участие в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил три желтые карточки.