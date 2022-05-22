Манчестер, Великобритания, , 20:29 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родриго Эрнандес с оценкой 7.85 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Ман Сити» — «Астон Вилла» (3:2).

В матче с командой из Бирмингема Родриго Эрнандес отметился одним забитым мячом, тремя выигранными верховыми единоборствами и двумя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 92%.

В текущем сезоне Родриго Эрнандес принял участие в 33-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Манчестер Сити» испанец выступает с 4 июля 2019 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 62,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.