Лестер, Великобритания, 22 мая, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в последнем матче Английской Премьер-лиги 2021/22 разгромил «Саутгемптон». Основное время встречи завершилось со счетом 4:1.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Забитыми мячами в составе «лис» отметились Джеймс Мэддисон (49’), Джейми Варди (74’ Харви Барнс) и Айосе Перес (81’ Джеймс Мэддисон, 90+6’ Рикарду Перейра). Единственный гол гостей на 79-й минуте встречи ударом с пенальти забил 27-летний центральный полузащитник сборной Англии Джеймс Уорд-Прауз.

Статистика матча («Лестер Сити»/ «Саутгемптон»)

Удары 12/7

Удары в створ 6/2

Владение 51%/49%

Угловые 3/3

Нарушения 10/5

Составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань (Рикарду Перейра, 70’), Харви Барнс (Адемола Лукман, 77’), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Амарти Даниэль, 82’), Кирнан Дьюсбери-Холл (Айосе Перес, 63’), Нампали Менди, Джейми Варди.

«Саутгемптон»: Алекс МакКарти, Кайл Уокер-Питерс, Лянко Войнович, Джек Стивенс, Мохаммед Салису, Ориоль Ромеу (Уильям Смолбоун, 90’), Джеймс Уорд-Прауз, Мохаммед Эльюнусси (Мусса Дженепо, 72’), Адам Армстронг (Чи Адамс, 63’), Натан Редмонд (Шейн Лонг, 83’), Стюарт Армстронг.