Донецк, , 20:19 — REGNUM Населенный пункт Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Владимировка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в сообщении Народной милиции ДНР отмечалось, что трое военнослужащих ДНР погибли за сутки в ходе боев с представителями ВСУ.