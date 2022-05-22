Париж, , 20:14 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Берлин для подготовки встречи Совета ЕС, сообщила 22 мая пресс-служба МИД Франции.

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Катрин Колонна 22 мая провела телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

«По приглашению госпожи Бербок Катрин Колонна очень скоро отправится в Берлин для подготовки предстоящих международных и европейских мероприятий, в частности заседания Совета ЕС 30–31 мая, которое будет посвящено европейской энергетической устойчивости, укреплению европейской обороны и реакции ЕС на конфликт на Украине, а также конференции по Западным Балканам, которая состоится в конце июня», — говорится в сообщении МИД Франции.