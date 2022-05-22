Донецк, , 20:13 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Кременная.