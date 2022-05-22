Лондон, 22 мая, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» в последнем матче Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Уотфордом» со счетом 2:1. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Pixabay.com «Челси»

Первый мяч на одиннадцатой минуте встречи забил 22-летний атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц после передачи Роберта Кенеди — 1:0. На 87-й минуте Дэн Гослинг восстановил равновесие в счете — 1:1. Через четыре минуты вышедший на замену Росс Баркли вновь вывел «Челси» вперед – 2:1.

Статистика матча («Челси»/ «Уотфорд»)

Удары 19/8

Удары в створ 8/3

Владение 72%/28%

Угловые 3/3

Нарушения 8/9

Составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер (Росс Баркли, 66’), Сесар Аспиликуэта, Тиаго Силва, Сауль Ньигес, Н’Голо Канте, Рис Джеймс, Роберт Кенеди (Маланг Сарр, 59’), Хаким Зиеш, Мейсон Маунт (Бен Чилуэлл, 89’), Кай Хаверц.

«Уотфорд»: Даниэль Бахманн, Хассан Камара (Адам Масина, 78’), Кико Фемения, Самир, Кристиан Кабаселе, Том Клеверли, Мусса Сиссоко, Эдо Кайембе (Дэн Гослинг, 82’), Джошуа Кинг (Хуан Камило Эрнандес, 72’), Жуан Педро, Кен Сема.

«Челси», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 74 очка, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Уотфорд» с 23-мя очками завершил сезон на девятнадцатом месте в зоне вылета.