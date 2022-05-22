Дакар, , 20:01 — REGNUM Сенегал готов работать над поставками сжиженного газа в Европу. Об этом 22 мая заявил президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило агентство Reuters.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Запасы месторождений нефти и газа на шельфе Сенегала оцениваются в 1 млрд баррелей извлекаемой нефти и 40 трлн кубических футов газа.

Сейчас месторождения осваиваются. Первые значительные поставки сжиженного газа из Сенегала планируются в 2023 году.