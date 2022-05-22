Лондон, , 19:55 — REGNUM Сегодня, 22 мая, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» футбольный клуб «Кристал Пэлас» в матче последнего 38-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 37-й минуте встречи забил 29-летний фланговый нападающий сборной Кот-д’Ивуара Уилфрид Заа. Желтые карточки получили Уилл Хьюз, Ханнибал, Диогу Далот, Одсонн Эдуар, Виктор Линделеф и Бруну Фернандеш.

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Митчелл, Андерсен, Клайн, Хьюз (Макартур, 83’), Шлупп. Галлахер, Заа, Эдуар (Эзе, 79’), Рак-Сакьи (Куяте, 67’).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Теллеш, Далот (Гарначо, 79’), Фред (Шортайр, 75’), Мактоминей, Ханнибал (Мата, 62’), Фернандеш, Эланга, Кавани.

«Кристал Пэлас», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, поднялся на двенадцатую позицию. «Манчестер Юнайтед» с 58-ю очками остался на шестом месте.