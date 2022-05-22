Новосибирск, 22 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Новосибирске с ритуального агентства принудительно взыскали штраф за покупку данных об умерших. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Ритуальный зал

«Компания, предоставляющая ритуальные услуги, скупала информацию об умерших, чтобы первыми предложить родственникам свой сервис, — уточнили в управлении. — Врач патологоанатом, получавший вознаграждение, был привлечён к уголовной ответственности».

Ритуальному агентству был назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Поскольку добровольно в срок штраф не был погашен, взыскание было обращено на средства, находящиеся на банковских счетах должника. Этой суммы хватило для полного погашения задолженности.