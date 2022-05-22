Луганск, 22 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.20 с направления населенный пункт Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм (четыре мины)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов.