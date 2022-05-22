Новосибирск, , 19:44 — REGNUM В Новосибирской области весной 2022 года более 10 тысяч заявок на получение разрешений на охоту поступило через портал Госуслуг в подсистему «Охота». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Госуслуги Digital.gov.ru

Уточняется, что по результатам их рассмотрения в автоматическом режиме, без участия сотрудников минприроды, было выдано около 7 тысяч разрешений (70%).

В министерстве отметили, что Госуслуги предоставляют 30% скидку при оплате госпошлины, поэтому совокупная экономия при заказе данной услуги составила более 1,3 млн рублей.