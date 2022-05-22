Оттава, , 19:42 — REGNUM В Канаде пять человек погибли во время грозы в Канаде, сообщил 22 мая канал CTV.

Гроза

Три человека погибли в Оттаве и его пригородах, по одному — в Брэмптоне и около города Китченер, в кэмпинге. Большинство из них погибли из-за падения деревьев.

Из-за грозы почти 350 тыс. домов остались без энергоснабжения в провинции Онтарио. В Оттаве гроза повалила около 200 столбов линий электропередач и множество деревьев.

Люди, чьи дома остались без электричества и воды, часами стоят в очередях в кафе и киоски быстрого питания. Власти Оттавы предположили, что на ликвидацию последствий грозы потребуется два-три дня.