Москва, 22 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. 26-летний ивуарийский центральный полузащитник Жан-Филипп Гбамен, выступающий во второй половине сезона за ЦСКА на правах аренды, попрощался с московским клубом перед возвращением в «Эвертон».

ФК ЦСКА

«Это очень хорошее время. Когда мне поступило предложения, я сначала не поверил, что у меня получилась такая возможность: играть в таком клубе. Москва — прекрасный и невероятный город. Замечательный клуб, замечательные люди. Я хочу сказать, что те, кто работает в этом клубе, не сравнятся ни с какими другими. Ни с какими другими клубами, в которых я побывал. Люди всегда готовы прийти на помощь. Они всегда помогают, добродушны и благородны. У меня самые замечательные впечатления. У меня самые замечательные впечатления. Замечательный клуб, отличный стадион и болельщики», — рассказал Гбамен в видеоролике, опубликованном на официальном YouTube-канале «красно-синих».

В текущем сезоне Жан-Филипп Гбамен принял участие в одиннадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.