Хельсинки, , 19:39 — REGNUM Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что все разногласия по поводу нежелания Турции видеть Финляндию и Швецию в НАТО будут в итоге преодолены и он «настроен оптимистично». Об этом он заявил в интервью телеканалу Yle сегодня, 22 мая.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

Напомним, что Турция официально заблокировала вступление Швеции и Финляндии в военный блок НАТО, мотивируя это тем, что об страны поддерживают организации, которые Анкара считает террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана.

По данным ряда СМИ, Турция уже поставила ряд условий, при которых она согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

«Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены, но это не проблема», — заявил министр иностранных дел Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что никаких угроз безопасности для Финляндии не существовало, а смена внешнеполитического курса Хельсинки и намерение вступить в НАТО неминуемо скажется на отношениях с Россией.