Тайга, Кемеровская область, , 19:37 — REGNUM В Кемеровской области жительница города Тайга хотела уберечь накопления, но в итоге осталась с кредитом на 100 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском управлении МВД России.

Обдумывание мошенничества Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

«В полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный обманном похитил у неё 100 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве. — Выяснилось, что на мобильный телефон ей позвонил мужчина и представился работником банка. Он сообщил, будто злоумышленники оформили от её имени кредит в размере 100 тысяч рублей. Он убедил её оформить заём на ту же сумму, якобы для обнуления кредита, и перевести все средства на «безопасный счёт». Поверив словам псевдосотрудника, потерпевшая оформила и онлайн-кредит, обналичила заёмные средства и произвела 11 транзакций на счета, указанные аферистом».

После этого, уточнили в полиции, номер телефона собеседника стал недоступен. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».