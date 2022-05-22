Донецк, , 19:34 — REGNUM Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 24 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка.