Самара, 22 мая, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Чемпионат», самарские «Крылья советов» выкупят 24-летнего российского центрального защитника московского «Спартака» Илью Гапнова за 10 миллионов рублей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

В текущем сезоне Илья Гапонов, выступая за самарский клуб на правах аренды, принял участие в шести турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одно результативной передачей в игре с «Химками».

«Спартак» выкупил Гапонова у «Строгино» 16 июля 2018 года за 50 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость российского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.